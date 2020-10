Festa in ospedale a Bari senza mascherine, poi postano le foto sui social: provvedimenti disciplinari per 12 medici e 8 infermieri (Di sabato 10 ottobre 2020) Hanno organizzato una Festa “privata”, durante l’orario di servizio, senza mascherine né distanziamento. Succede a Bari, all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, dove 12 medici e 8 infermieri sono stati tutti identificati tramite le foto e i video che loro stessi hanno postato sui social. Il Policlinico ha comunicato di aver avviato un procedimento disciplinare nei loro confronti. La direzione sanitaria – fa sapere l’ospedale – ha acquisito la documentazione fotografica diffusa sui social network dai dipendenti e ha identificato i partecipanti. Attraverso le foto, la direzione ha anche potuto verificare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Hanno organizzato una“privata”, durante l’orario di servizio,né distanziamento. Succede a, all’pediatrico Giovanni XXIII, dove 12e 8sono stati tutti identificati tramite lee i video che loro stessi hanno postato sui. Il Policlinico ha comunicato di aver avviato un procedimento disciplinare nei loro confronti. La direzione sanitaria – fa sapere l’– ha acquisito la documentazionegrafica diffusa suinetwork dai dipendenti e ha identificato i partecipanti. Attraverso le, la direzione ha anche potuto verificare ...

