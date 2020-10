Ferruccio Sansa, il consigliere regionale ligure malato a casa: "Altro che Immuni, altro che tracciamento: fantascienza" (Di sabato 10 ottobre 2020) L'ex candidato presidente della Regione Liguria racconta la sua esperienza e denuncia su Facebook le disfunzioni del sistema sanitario Leggi su repubblica (Di sabato 10 ottobre 2020) L'ex candidato presidente della Regione Liguria racconta la sua esperienza e denuncia su Facebook le disfunzioni del sistema sanitario

cronaca_news : Ferruccio Sansa, il consigliere regionale ligure malato a casa: 'Altro che Immuni, altro che tracciamento: fantasci… - GraziaLombardi3 : RT @Miti_Vigliero: Caro @ferruccio_sansa, se è un 83 quello che leggo sul saturimetro, io non aspetterei che si facciano vivi loro ma chiam… - ruiciccio : RT @Miti_Vigliero: Caro @ferruccio_sansa, se è un 83 quello che leggo sul saturimetro, io non aspetterei che si facciano vivi loro ma chiam… - CiceroM5S : RT @martinamon14: @CiceroM5S @Alice1Salvatore Ed io che la reputavo più intelligente di @ferruccio_sansa ???????????????????????????????????????? - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: Caro @ferruccio_sansa, se è un 83 quello che leggo sul saturimetro, io non aspetterei che si facciano vivi loro ma chiam… -