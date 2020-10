Fermato senza mascherina, i carabinieri scoprono 40 kg di marijuana (Di sabato 10 ottobre 2020) Non avevano la mascherina e sono stati fermati dai carabinieri. Ma la scoperta va ben oltre: un cinese e uno connazionale avevano 40 chili di marijuana. Pacchi sospetti e perquisizioni consentono di trovare lo stupefacente Fermato per un controllo perché non indossava la mascherina i carabinieri hanno scoperto che l’uomo, un cinese, e un suo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) Non avevano lae sono stati fermati dai. Ma la scoperta va ben oltre: un cinese e uno connazionale avevano 40 chili di. Pacchi sospetti e perquisizioni consentono di trovare lo stupefacenteper un controllo perché non indossava lahanno scoperto che l’uomo, un cinese, e un suo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

TgLa7 : #Covid: tensioni sit in Roma, un fermato senza mascherina. Gli altri: 'ci dovete arrestare tutti' - manuelaenne : RT @MediasetTgcom24: Covid, tensioni al sit-in a Roma: fermato manifestante senza mascherina #roma - GHERARDIMAURO1 : RT @TgLa7: #Covid: tensioni sit in Roma, un fermato senza mascherina. Gli altri: 'ci dovete arrestare tutti' - Eugenio97289950 : RT @TgLa7: #Covid: tensioni sit in Roma, un fermato senza mascherina. Gli altri: 'ci dovete arrestare tutti' - Virus1979C : RT @TgLa7: #Covid: tensioni sit in Roma, un fermato senza mascherina. Gli altri: 'ci dovete arrestare tutti' -

Ultime Notizie dalla rete : Fermato senza Fermato senza mascherina, i carabinieri scoprono 40 kg di marijuana MeteoWeek Fermato senza mascherina, i carabinieri scoprono 40 kg di marijuana

Fermato per un controllo perché non indossava la mascherina ... È accaduto a Padova dove i due indagati Hao Zhang, 31 anni, domiciliato a Padova e Jin Chen, 34, senza fissa dimora, sono stati ...

Ragazzini picchiano l’autista del bus: li aveva sgridati perché erano senza mascherina e fumavano

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri 9 ottobre a Bologna, a bordo di un mezzo Tper della linea 19, davanti alla fermata "Togliatti". Ora i carabinieri stanno cercando di rintracciare i due ...

Fermato per un controllo perché non indossava la mascherina ... È accaduto a Padova dove i due indagati Hao Zhang, 31 anni, domiciliato a Padova e Jin Chen, 34, senza fissa dimora, sono stati ...I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri 9 ottobre a Bologna, a bordo di un mezzo Tper della linea 19, davanti alla fermata "Togliatti". Ora i carabinieri stanno cercando di rintracciare i due ...