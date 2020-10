F1 | Rosberg | “Se Toto Wolff se ne andrà davvero | le cose per la Mercedes potrebbero mettersi male”

Leggi su sportface

(Di sabato 10 ottobre 2020) “Penso che la scelta diconti molto. Lewis è molto convinto chesia parte integrante del successo del team ed è vero, lo è assolutamente. E non è affatto sicuro che, sese ne andrà e arriverà un nuovo leader, la stabilità sarà comunque garantita”. Queste le dichiarazioni di Nico, ex pilota della, in merito all’ammissione da parte del team principal delle Frecce Nere,, che in questo periodo sta mettendo in discussione il suo futuro e non è sicuro di rimanere nell’attuale ruolo anche il prossimo anno. “L’uscita dipotrebbe anche innescare un effetto a spirale – ha proseguito il campione del mondo 2016 ai ...