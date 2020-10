F1 GP Eifel, Verstappen: “Giornata impegnativa, ma ci stiamo avvicinando alla Mercedes” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Sono state delle qualifiche interessanti, una giornata particolarmente impegnativa. Nel Q3 avevamo un po’ troppo sottosterzo e con questo freddo ti mangia la gomma, ma penso che ci stiamo avvicinando alla Mercedes ed è positivo”. Così Max Verstappen dopo la terza posizione ottenuta nelle qualifiche del GP dell’Eifel. “Per certi versi sono un po’ deluso perché mi aspettavo di più ma nel complesso sono contento – sottolinea il pilota Red Bull – Domani farà più caldo quindi sarà più interessante il comportamento delle gomme, è una pista divertente”. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) “Sono state delle qualifiche interessanti, una giornata particolarmente. Nel Q3 avevamo un po’ troppo sottosterzo e con questo freddo ti mangia la gomma, ma penso che ciMercedes ed è positivo”. Così Maxdopo la terza posizione ottenuta nelle qualifiche del GP dell’. “Per certi versi sono un po’ deluso perché mi aspettavo di più ma nel complesso sono contento – sottolinea il pilota Red Bull – Domani farà più caldo quindi sarà più interessante il comportamento delle gomme, è una pista divertente”.

