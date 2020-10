Ex capo Procura di Napoli: “Ho il merito di aver mandato la Juventus in Serie B” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Vanto un merito, consapevole o inconsapevole, volente o nolente, quello di aver mandato la Juventus in Serie B“. Fanno discutere le parole di Giandomenico Lepore, ex capo della Procura di Napoli, in merito alla questione Calciopoli. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo Lepore ha dichiarato: “Volevamo rifondare il calcio corrotto. Quell’indagine doveva colpire tutte le squadre, compresa il Napoli che poteva essere coinvolto, la seconda squadra che doveva essere esaminata l’Inter, ma L’Espresso pubblicò le intercettazioni ed i telefoni iniziarono a tacere, fu un modo di fermare, volevano evitare che si indagasse su tutto il calcio. Volevamo cambiare il calcio, ci ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) “Vanto un, consapevole o inconsapevole, volente o nolente, quello dilainB“. Fanno discutere le parole di Giandomenico Lepore, exdelladi, inalla questione Calciopoli. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo Lepore ha dichiarato: “Volevamo rifondare il calcio corrotto. Quell’indagine doveva colpire tutte le squadre, compresa ilche poteva essere coinvolto, la seconda squadra che doveva essere esaminata l’Inter, ma L’Espresso pubblicò le intercettazioni ed i telefoni iniziarono a tacere, fu un modo di fermare, volevano evitare che si indagasse su tutto il calcio. Volevamo cambiare il calcio, ci ...

