Evasione fiscale, la Cassazione respinge il ricorso di Tiziano Ferro: «Chi è famoso abbia più senso dell'etica degli altri contribuenti» (Di sabato 10 ottobre 2020) Per Tiziano Ferro nessuno sconto. La corte di Cassazione ha respinto il ricorso del cantante di Latina in merito all'Evasione fiscale contestatagli nel 2017 e rigettato quasi interamente l'appello sul trasferimento, considerato fittizio, della sua residenza fiscale nel Regno Unito. Le sanzioni per Ferro sono state dunque confermate con la motivazione chiara da parte della Corte Suprema di voler promuovere il dovere, «nelle persone più famose ancora più stringente», di comportarsi eticamente. Nonostante la conferma delle due annualità di Evasione fiscale, i giudici hanno accolto alcuni punti del ricorso riguardanti l'onerosità delle sanzioni ...

