Eurolega | tre positivi nell’Asvel Villeurbanne | ieri ha giocato contro l’Olimpia Milano

(Di sabato 10 ottobre 2020) Treall’interno dell’Asvel, squadra francese che ha affrontatosera l’Olimpianel match valido per l’: gli indiziati, in seguito agli ultimi test effettuati, sono il tecnico T.J. Parker e dueri; uno di questi non hai meneghini. Meneghini che tirano un sospiro di sollievo in seguito ai tamponi fattisera, risultati tutti negativi: potranno affrontare in campionato Trieste senza alcun patema. Secondo quanto affermato dal club francese, “il resto della squadra è partito come previsto per Cholet dove domani giocherà in campionato”.