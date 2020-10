Euro 2020, ecco chi…non ci sarà: da Haaland a Dzeko, tutti i big assenti (Di sabato 10 ottobre 2020) Mancano solo quattro squadre per completare il quadro delle Nazionali qualificate a Euro 2020: ecco i big che non ci saranno Il quadro delle Nazionali che parteciperanno ad Euro 2020 è pressoché delineato. I gruppi sono già stati sorteggiati e a questo punto mancano solo quattro squadre per chiudere il cerchio. Gli ultimi quattro posti saranno assegnati ai vincitori dei quattro spareggi che si giocheranno il 12 novembre tra: Ungheria-Islanda, Irlanda del Nord-Slovacchia, Serbia-Scozia e Georgia-Macedonia del Nord. Sarà un Europeo, ovviamente, ricco di stelle e di campioni. Da Ronaldo a Donnarumma passando per Bale, Lukaku, Hazard, Eriksen, De Ligt, Kane, Lewandowski, Mbappè, Werner la lista è infinita. Mancheranno, tuttavia, anche alcuni big del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Mancano solo quattro squadre per completare il quadro delle Nazionali qualificate ai big che non ci saranno Il quadro delle Nazionali che parteciperanno adè pressoché delineato. I gruppi sono già stati sorteggiati e a questo punto mancano solo quattro squadre per chiudere il cerchio. Gli ultimi quattro posti saranno assegnati ai vincitori dei quattro spareggi che si giocheranno il 12 novembre tra: Ungheria-Islanda, Irlanda del Nord-Slovacchia, Serbia-Scozia e Georgia-Macedonia del Nord. Sarà unpeo, ovviamente, ricco di stelle e di campioni. Da Ronaldo a Donnarumma passando per Bale, Lukaku, Hazard, Eriksen, De Ligt, Kane, Lewandowski, Mbappè, Werner la lista è infinita. Mancheranno, tuttavia, anche alcuni big del ...

