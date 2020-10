Esclusivo TPI – Beppe Sala risponde alla lettera del M5S | “Dialoghiamo per la Milano del futuro”

Leggi su tpi

(Di sabato 10 ottobre 2020) TPI pubblica in esclusiva lascritta dal sindaco di, in risposta a Massimo De Rosa, capogruppo del Movimento 5 Stelle lombardo, che ieri – sempre in esclusiva su TPI – aveva a sua volta indirizzato unaal primo cittadino milanese in cui auspicava un confronto sui programmi per combattere insieme le destre. Ladel M5S lombardo muoveva dalle dichiarazioni fatte nei giorni scorsi dasui Cinque Stelle (li aveva definiti “poco competenti“). Nel 2021 nel capoluogo lombardo si terranno le comunali e proprio qualche mese fa il sindaco diaveva incontrato il garante del MovimentoGrillo.TPI – Ladi ...