Emergenza Covid: coprifuoco in 11 città della Germania (Di sabato 10 ottobre 2020) Drastiche misure prese dalla Germania di fronte al preoccupante aumento dei contagi di Covid-19. Le grandi città tedesche, tra cui Berlino, si stanno adeguando da oggi ad un coprifuoco, decisione che ... Leggi su globalist (Di sabato 10 ottobre 2020) Drastiche misure prese dalladi fronte al preoccupante aumento dei contagi di-19. Le grandi città tedesche, tra cui Berlino, si stanno adeguando da oggi ad un, decisione che ...

virginiaraggi : La manifestazione di domani a Roma è uno schiaffo a chi ha vissuto in prima linea la gravità dell'emergenza Covid.… - Giorgiolaporta : No, lui non è il leader dei #NoMask ma #Arcuri, l'uomo nominato dal #Governo a #Commissario per l'emergenza… - ZZiliani : Da giorni illustra al mondo ciò che il calcio italiano deve fare, data l’emergenza Covid, a cominciare dal 3-0 a ta… - sebalions : @HuffPostItalia A me il Covid sembra un male minore... In Italia abbiamo un'innegabile Emergenza #Follia. - jack_piccardo : RT @Filomen30847137: #10ottobre L'immunologo critico anche sulla gestione dell'emergenza #COVID19 'Non importa avere 16000 contagi,ma il NO… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Cisl: le scuole lasciate troppo sole nella gestione dell’emergenza covid Orizzonte Scuola Obiettivo di Cts e governo: evitare una nuova Lombardia

Domenica riunione d'emergenza fra Cts e Speranza per scongiurare il default sanitario nelle regioni sotto stress. Sul tavolo test rapidi da pediatri e medici di base, nuove restrizioni e riforma del s ...

Catania, da lunedì più corse della Metro nei giorni feriali

CATANIA Da lunedì prossimo a Catania il servizio Metro feriale sarà incrementato riportando la frequenza al mattino ogni 10 minuti per le corse dalle 6:40 alle 15. Dalle 15 alle 21 è invece mantenuta ...

Domenica riunione d'emergenza fra Cts e Speranza per scongiurare il default sanitario nelle regioni sotto stress. Sul tavolo test rapidi da pediatri e medici di base, nuove restrizioni e riforma del s ...CATANIA Da lunedì prossimo a Catania il servizio Metro feriale sarà incrementato riportando la frequenza al mattino ogni 10 minuti per le corse dalle 6:40 alle 15. Dalle 15 alle 21 è invece mantenuta ...