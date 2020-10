Emergenza Covid-19, le raccomandazioni di Lopalco “Limitare al massimo i contatti, solo casa e lavoro se vogliamo evitare un nuovo lockdown” (Di sabato 10 ottobre 2020) Pierluigi Lopalco futuro assessore della Sanità in Puglia e epidemiologo di fama internazionale, già a capo della task force pugliese istituita per contrastare il coronavirus, ha voluto fare alcune raccomandazioni ai pugliesi. Il Professore ha detto che: “Il dibattito in queste ore sembra concentrato sulle mascherine. Ma non è questo il punto. È necessario limitare i contatti al minimo indispensabile: lavoro e famiglia. Tutto ciò che possiamo rimandare a tempi migliori rimandiamolo”. Lopalco ha detto che al momento in Puglia la situazione è ancora sotto controllo ma bisogna stare attenti su cosa accadrà nelle prossime settimane: “è nelle nostre mani, perché è legato, esclusivamente ai comportamenti ... Leggi su baritalianews (Di sabato 10 ottobre 2020) Pierluigifuturo assessore della Sanità in Puglia e epidemiologo di fama internazionale, già a capo della task force pugliese istituita per contrastare il coronavirus, ha voluto fare alcuneai pugliesi. Il Professore ha detto che: “Il dibattito in queste ore sembra concentrato sulle mascherine. Ma non è questo il punto. È necessario limitare ial minimo indispensabile:e famiglia. Tutto ciò che possiamo rimandare a tempi migliori rimandiamolo”.ha detto che al momento in Puglia la situazione è ancora sotto controllo ma bisogna stare attenti su cosa accadrà nelle prossime settimane: “è nelle nostre mani, perché è legato, esclusivamente ai comportamenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid-19: le nuove misure urgenti nel Decreto Legge n. 125/2020 Lavori Pubblici Iniziativa nazionale 'IO NON RISCHIO' - protezione civile. Attività Soncino, Casaletto Cederano, Casalmaggiore

Siamo ancora in emergenza per il Covid-19, dove infatti la prevenzione stessa e la conoscenza sono elementi essenziali per la nostra tutela. Nell’unirmi alle Organizzazioni il Grifone, GC San Marco e ...

Russia: record nei nuovi casi giornalieri di Covid-19

Il numero di nuovi casi di Covid-19 in Russia nelle ultime 24 ore ha superato il record registrato lo scorso maggio con 12.846 positivi. E' quanto comunicato oggi dal centro nazionale russo per la ...

