Eleonora Daniele | l’annuncio a Storie Italiane | “E’ stato ricoverato d’urgenza…”

(Di sabato 10 ottobre 2020) L’annuncio diLa puntata diin onda martedì 6 ottobre 2020 si è chiusa in modo insolito. Infatti, la padrona di casaha voluto fare un augurio di pronta guarigione ad Angelo Perrone. Qualche istante prima di cedere la linea ad Antonella Clerici col suo E’ sempre mezzogiorno, l’ex concorrente del Grande Fratello e madre della piccola Carlotta, ha affermato: “Faccio un in bocca al lupo al nostro amico Angelo Perrone, che èd’urgenza…”. Per chi non lo sapesse Perrone èpiù volte in passato ospite del programma mattutino di Rai Uno. Ma ...

FrancoMusiani : RT @bubinoblog: Record stagionale di Eleonora Daniele e le sue #Storieitaliane con il 18,54%. Il competitor #Mattino5 raccoglie invece il 1… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Potrebbero essere state due delusioni d'amore a scatenare la rabbia che ha portato Antonio #DeMarco ad uccidere Daniele De S… - clikservernet : Eleonora Manta e Daniele De Santis: l’omicidio e il piano di Antonio De Marco - Noovyis : (Eleonora Manta e Daniele De Santis: l'omicidio e il piano di Antonio De Marco) Playhitmusic - - juliet_hall : Spero che i familiari di Eleonora e Daniele non stiano guardando #quartogrado -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Daniele

LECCE – Una confessione scritta in un file sul pc subito dopo l’omicidio. Poche righe per confessare il suo pentimento, per “invitare” il suo futuro lettore a non compiere il gesto che ha compiuto lui ...DumBO, via Casarini 19, ore 20.30, ingresso 15 euro Prende il via questa sera “BMX – Bolo Music Experience”, la nuova avventura musicale promossa da “OLTREfestival”, “Zamboni53” e “Circolo Arci Millen ...