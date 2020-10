Elena Gulino, trovata morta la mamma scomparsa a San Donà di Piave (Di sabato 10 ottobre 2020) E’ stata trovata morta Elena Gulino, la donna 55enne scomparsa lo scorso 6 ottobre da San Donà di Piave. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto. Si sono concluse le ricerche della donna scomparsa a San Donà di Piave, così come le speranze di poterla trovare in vita. Elena Gulino, 55 anni, era sparita … L'articolo Elena Gulino, trovata morta la mamma scomparsa a San Donà di Piave è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 10 ottobre 2020) E’ stata, la donna 55ennelo scorso 6 ottobre da San Donà di. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto. Si sono concluse le ricerche della donnaa San Donà di, così come le speranze di poterla trovare in vita., 55 anni, era sparita … L'articololaa San Donà diè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CiaoKarol : Ritrovato il corpo di Elena Gulino in un fiume, le sue ultime parole «esco per una passeggiata»: Elena Gulino: era… - CiaoKarol : ++ TROVATO IN UN FIUME IL CADAVERE DI ELENA GULINO ++ Le sue ultime parole «Esco per una passeggiata» - nuova_venezia : SAN DONA' / Trovato il corpo senza vita di Elena Gulino. Martedì era scomparsa da casa - msantarella : RT @fanpage: “Vado a fare una passeggiata”: Elena Gulino scomparsa a San Donà di Piave - fanpage : “Vado a fare una passeggiata”: Elena Gulino scomparsa a San Donà di Piave -