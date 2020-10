Editore Raimondo Di Maio | Nobel alla Gluck per me shock emotivo

AndreaMarano11 : RT @sudreporter: Averno del premio #Nobel #LouiseGluck pubblicato in Italia solo dall'editore napoletano Raimondo Di Maio - AntoViral : RT @FerdinandoC: Tenera l'intervista di Rep a Raimondo Di Maio di Dante&Descartes, editore italiano di Louise Glück (200 copie vendute). «S… - amstefi : RT @Anders967: Di #LouiseGlück ha dato alle stampe (200 misere copie), prima che tutto accadesse, “Averno”. Raimondo Di Maio, editore della… - Anders967 : Di #LouiseGlück ha dato alle stampe (200 misere copie), prima che tutto accadesse, “Averno”. Raimondo Di Maio, edit… - sugnubedda : RT @FerdinandoC: Tenera l'intervista di Rep a Raimondo Di Maio di Dante&Descartes, editore italiano di Louise Glück (200 copie vendute). «S… -

Ultime Notizie dalla rete : Editore Raimondo

askanews

Mi chiamano tutti, da tutta Italia. Anche studenti e chi mi ha conosciuto in questi anni”. Raimondo di Maio, in mezzo ai suoi volumi ci racconta da editore l’emozione di un premio che è andato alla ...Ancora spettacolo, adrenalina, divertimento e quel pizzico di imprevisto che non guasta mai per "Ballando con le stelle" che torna domani alle 20.35 su Rai1. Questa volta a scendere in pista nello spa ...