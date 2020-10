E ora Angela da Mondello fa marcia indietro. "Indossate le mascherine. Il Covid esiste" - (Di sabato 10 ottobre 2020) Carlo Lanna Diventata celebre per il tormentone "Non ce n'è Covid", ora Angela da Mondello incita i suoi fan a indossare sempre la mascherina Fenomeni social e dove trovarli. Tutti (o quasi) conoscono Angela da Mondello. Lei è la siciliana diventata celebre per il "Non ce n’è Coviddi", tormentone che durante il regime da lockdown è imploso sul web come una scheggia impazzata. Angela, in poco tempo, è diventata molto celebre tanto da racimolare più di 178mila follower una volta che ha aperto il suo profilo Instagram. Tutto è nato per gioco e per semplice goliardia, o almeno così pareva all’inizio. Infatti, durante un’intervista video a Live non è la D’Urso, ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Carlo Lanna Diventata celebre per il tormentone "Non ce n'è", oradaincita i suoi fan a indossare sempre la mascherina Fenomeni social e dove trovarli. Tutti (o quasi) conosconoda. Lei è la siciliana diventata celebre per il "Non ce n’èdi", tormentone che durante il regime da lockdown è imploso sul web come una scheggia impazzata., in poco tempo, è diventata molto celebre tanto da racimolare più di 178mila follower una volta che ha aperto il suo profilo Instagram. Tutto è nato per gioco e per semplice goliardia, o almeno così pareva all’inizio. Infatti, durante un’intervista video a Live non è la D’Urso, ...

