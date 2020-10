AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Malinconia Dzeko: la Roma unica cura #AsRoma - sportli26181512 : Dzeko e la #Roma, ora si tratta per il rinnovo di contratto: Bosnia eliminata: un altro smacco per Edin. E adesso g… - JokerJouer70 : Rinnovare #Dzeko ha senso se si prospetta il panchinaro di lusso con un altro titolare. Altrimenti è follia. #ASRoma #Roma - romaforever_it : Malinconia Dzeko, la Roma unica cura - romaforever_it : Le due colonne della Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko Roma

ROMA - Il presagio del campione è uno sguardo perso: quando ha calciato il rigore dell’aritmetica speranza, Edin Dzeko si è guardato intorno in cerca di certezze. Forse ho sbagliato i conti, visto che ...In mezzo i tormenti del caso Dzeko, prima ceduto alla Juventus e poi recuperato (ancora ... per un altro esordio, quello in casa. Dove la Roma ha spiazzato la nuova Juve di Pirlo ma non è riuscita a ...