Duran | Spero che la boxe sia supportata e non trascurata

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Il titolo mondiale di 30 anni fa è sempre un ricordo molto bello, ho raggiunto il mio sogno quel giorno. Ora mi do da fare e mi impegno per i miei giovani ragazzi, ai quali auguro di vincere. Ho Asi nel cuore, le mie associazioni sono affiliate all'Ente. Abbiamo una tradizione pugilistica in Italia molto importante, è fondamentale che vada avanti. Ci sono tanti giovani bravi in questo momento. Speriamo che il pugilato italiano possa essere supportato e non trascurato". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex pugile campione del mondo Massimiliano Duran che ha partecipato alla decima Assemblea Nazionale Asi nel corso della quale è stato rieletto il presidente Claudio Barbaro.

