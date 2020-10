"Dopo l'ultima puntata...". Cuccarini al veleno a Verissimo: retroscena inedito su Matano, cos'è successo (Di sabato 10 ottobre 2020) “è stato detto molto cercando di screditarmi, questo mi ha fatto male”. Lorella Cuccarini è stata un fiume in piena a Verissimo, dove Silvia Toffanin ha raccolto la sua testimonianza sulla fine burrascosa del rapporto con La Vita in Diretta e soprattutto con l'allora co-conduttore Alberto Matano. “Oggi voglio mettere la parola fine a questa storia”, ha spiegato la Cuccarini che poi ha aggiunto: “Condurre un programma quotidiano è stato molto importante perché l'ho affrontato con umiltà in uno dei periodi più difficili di questi anni. Dopo l'ultima puntata sono tornata a casa con un senso di liberazione. La mia famiglia mi ha fatto una festa, un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) “; stato detto molto cercando di screditarmi, questo mi ha fatto male”. Lorella; stata un fiume in piena a, dove Silvia Toffanin ha raccolto la sua testimonianza sulla fine burrascosa del rapporto con La Vita in Diretta e soprattutto con l'allora co-conduttore Alberto. “Oggi voglio mettere la parola fine a questa storia”, ha spiegato lache poi ha aggiunto: “Condurre un programma quotidiano; stato molto importante perché l'ho affrontato con umiltà in uno dei periodi più difficili di questi anni.l'sono tornata a casa con un senso di liberazione. La mia famiglia mi ha fatto una festa, un ...

lauraboldrini : #3ottobre 2013, 368 eritrei morti davanti #Lampedusa. Una delle più drammatiche tragedie dell'immigrazione nel Medi… - ilRomanistaweb : #RomaFemminile, #Bavagnoli: 'Abbiamo voglia di far bene, contro l'Inter una gara aperta' L'allenatrice delle giall… - frances05639005 : @borghi_claudio Cos'è? L'ultima serie televisiva dopo 'Le minchiate in tivù'? - taissawife : Oppini è pazzo se n'era andato via e poi è ritornato due secondi dopo per dire un'ultima cosa a Dayane #GFVIP - GiorgioCarbon12 : RT @AlexFiore70: @a_meluzzi E subito dopo ius soli, sostituzione etnica, meticciato, mano d'opera a costo zero, civiltà occidentale millena… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo ultima Decreti sicurezza, dopo l’ultima modifica va ribadito il concetto: bisogna accogliere Il Fatto Quotidiano Show di Trump alla Casa Bianca: “Non prendo più farmaci”. Ma è mistero sul test per il Covid

NEW YORK. Donald Trump si riprende la scena. Dopo giorni di isolamento e reclusione nella sua gabbia dorata, il presidente torna in pubblico con uno show alla Casa Bianca davanti a migliaia di persone ...

LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 ottobre: i numeri vincenti

Lotto, Superenalotto, estrazioni 10eLotto: numeri vincenti 10 ottobre, concorso Sisal n.104/2020: ultime notizie e tutte le vincite di giornata ...

NEW YORK. Donald Trump si riprende la scena. Dopo giorni di isolamento e reclusione nella sua gabbia dorata, il presidente torna in pubblico con uno show alla Casa Bianca davanti a migliaia di persone ...Lotto, Superenalotto, estrazioni 10eLotto: numeri vincenti 10 ottobre, concorso Sisal n.104/2020: ultime notizie e tutte le vincite di giornata ...