Doodle Google Anton Wilhelm Amo, chi era il celebre filosofo ghanese (Di sabato 10 ottobre 2020) Quando si apre Google, oggi, non si può che notare il "Doodle" con l'immagine stilizzata di Anton Wilhelm Amo, il filosofo e scrittore di origine ghanese. Il motore di ricerca, infatti, ha scelto di ricordare così il primo studente africano che ha frequentato un'università europea. Amo era un vero e proprio uomo di cultura: dopo gli studi, infatti, intraprese la carriera di docente nelle prestigiose università tedesche di Halle e Jena. Oggi viene ripreso da Google perchè, proprio il 10 ottobre del 1734, ricevette il dottorato in filosofia all'università tedesca di Wittenberg.

