Doodle di Google dedicato a Anton Wilhelm Amo | ecco chi era e perché lo si celebra oggi

(Di sabato 10 ottobre 2020) Aprendo il sito dinella giornata di, sopra la barra di ricerca si vedrà un’opera dedicata aAmo: un “” che il motore di ricerca ha voluto dedicare ad Amo, per ricordare la figura del filosofo e scrittore ghanese. Lo studioso di origini africane nacque in Ghana nel 1703. A solamente 4 anni venne portato in Germania dalla Compagnia olandese delle Indie occidentali. In Europa, Amo ebbe la possibilità di iscriversi all’università, per poi diventare docente nelle prestigiose università tedesche di Halle e Jena. È rimasto alla storia per essere stato la prima persona africana ad aver frequentato un’università europea. Amo faceva parte degli Nzema, una tribù autoctona Akan. Secondo alcuni racconti, ...