Domani riunione urgente Cts-Speranza | nuove restrizioni in arrivo

Leggi su agi

(Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - I nuovi dati sull'epidemia da coronavirus preoccupano non poco.ci sarà unadel Comitato tecnico scientifico chiamato ad esprimersi sullemisure di contenimento dopo l'impennata dei contagi degli ultimi giorni. Al vertice parteciperà il ministro della Salute Robertoche questa mattina, in piazza del Popolo, alla manifestazione della Cgil 'Sanità: pubblica e per tutti!', ha comunque cercato di rassicurare tutti. "Il mio obiettivo - ha spiegato - è evitare l'adozione di misure di contenimento dell'epidemia più drastiche che ovviamente hanno un costo sociale ed economico, che vanno ad impattare sulla vita delle persone". La realtà è che ci saranno in ogni caso: ...