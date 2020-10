Doc – Nelle tue mani anticipazioni nuove puntate: Luca Argentero torna in corsia (Di sabato 10 ottobre 2020) La fiction di RaiUno Doc – Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero è una delle serie del genere medical drama più seguite, che vanta Nelle prima stagione una media di otto milioni di telespettatori, con punte del 29% di share. La storia si era fermata a causa dell’interruzione delle riprese causata dal Covid 19, lasciando i telespettatori con fiato sospeso. A luglio il set è stato riaperto permettendo di girare il completamento della serie, seguendo tutte le norme di sicurezza previste, che tornerà su RaiUno il prossimo 15 ottobre 2020. Doc – Nelle tue mani episodi: dove eravamo rimasti Il protagonista è il dottor Andrea Fanti, che dopo aver avuto un grave incidente, si risveglia e scopre di aver ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 10 ottobre 2020) La fiction di RaiUno Doc –tue, con protagonistaè una delle serie del genere medical drama più seguite, che vantaprima stagione una media di otto milioni di telespettatori, con punte del 29% di share. La storia si era fermata a causa dell’interruzione delle riprese causata dal Covid 19, lasciando i telespettatori con fiato sospeso. A luglio il set è stato riaperto permettendo di girare il completamento della serie, seguendo tutte le norme di sicurezza previste, che tornerà su RaiUno il prossimo 15 ottobre 2020. Doc –tueepisodi: dove eravamo rimasti Il protagonista è il dottor Andrea Fanti, che dopo aver avuto un grave incidente, si risveglia e scopre di aver ...

YolBlog : #DOCNelletuemani - dopo il successo della prima stagione torna la #serietv in prima serata su #Rai1 con… - narcivsist : Giovedì ricomincia finalmente 'DOC nelle tue mani' e non vedo l'ora - FASTWEB : Torna 'DOC - Nelle tue mani', la serie medical di successo con protagonista @Lucaargentero, prodotta da @LuxVide in… - Antonel83482346 : @annarita_ro @DocNelleTueMani Sono felicissima che giovedì ci saranno i nuovi episodi di doc nelle tue mani sono cu… - Antonel83482346 : @giasausource Non vedo l'ora che arrivi giovedì 15 per vedere le nuovissime puntate di doc nelle tue mani e le vicende dei protagonisti -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle 'Doc. Nelle tue mani', i nuovi episodi della serie La Repubblica "Che tempo che fa" con Fabio Fazio su Rai3

“Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio, torna con un nuovo appuntamento, domenica 11 ottobre, alle 20.30, su Rai3 con ospite il Ministro della Salute Roberto Speranza. In trasmissione tre grandi ...

Domenica In, Mara Venier fa il colpaccio: in studio proprio lei, "scippo" a Mediaset nella fascia oraria decisiva

Tra i tanti ospiti del programma di Rai Uno anche Luca Argentero. L'attore presenterà la fiction Doc - Nelle tue mani , che torna sullo schermo con le quattro puntate che completeranno la prima serie ...

“Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio, torna con un nuovo appuntamento, domenica 11 ottobre, alle 20.30, su Rai3 con ospite il Ministro della Salute Roberto Speranza. In trasmissione tre grandi ...Tra i tanti ospiti del programma di Rai Uno anche Luca Argentero. L'attore presenterà la fiction Doc - Nelle tue mani , che torna sullo schermo con le quattro puntate che completeranno la prima serie ...