Novak Djokovic ha sconfitto Stefanos Tsitsipas in semifinale al Roland Garros e al termine della partita ha parlato così in conferenza stampa, guardando alla finale con Rafael Nadal. È il tennista contro cui ho giocato più volte. La nostra rivalità è la più grande della storia di questo sport, è il più grande rivale che abbia mai affrontato e ho giocato partite di enorme importanza contro di lui. Le sfide passate ci fanno rispettare a vicenda e sappiamo che serve per forza la versione migliore di sé stessi per superare l'altro. Rafa ha vinto tantissime volte questo torneo, perdendo solo due partite. Le condizioni sono diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati a maggio e giugno. Questo mi dà ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland-Garros, Djokovic accede alla finale Battuto il greco Tsitsipas in 5 set (6-3, 6-2, 5-7, 4-6… - WeAreTennisITA : 'Giocare contro Nadal al #RolandGarros è forse la sfida più impegnativa nello sport'. Così Djokovic, che domenica… - Eurosport_IT : DJOKOVIC RAGGIUNGE NADAL IN FINALE ?????? A Tsitsipas non riesce la clamorosa rimonta: 37 vittorie su 38 partite gioc… - napolista : Djokovic: “La mia rivalità con Nadal è la più grande della storia del tennis” I due si affronteranno nella finale d… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: DJOKOVIC RAGGIUNGE NADAL IN FINALE ?????? A Tsitsipas non riesce la clamorosa rimonta: 37 vittorie su 38 partite giocate pe… -

