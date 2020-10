“Disastro nazionale” in Bolivia | il Paese è assediato da incendi e siccità

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 10 ottobre 2020) La presidente dellaJeanine Anez ha firmato ieri il decreto di “disastro nazionale“, provocato daforestali e siccità che hanno colpito gran parte del, autorizzando il Ministero degli Esteri a chiedere aiuti internazionali per gestire l’emergenza. L’agenzia Abi riferisce che il capo dello Stato ha dichiarato: “Questa è una necessità, abbiamo forti minacce e non vogliamo che si ripeta quanto accaduto l’anno scorso, per cui credo che al momento siamo ancora in tempo per intervenire e mitigare la situazione“. Nel decreto si precisa anche che “il ministero degli Esteri potrà cercare di ottenere l’aiuto internazionale necessario da tutti gli Stati e gli organismi internazionali disposti a cooperare con lo Stato ...