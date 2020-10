Diritti tv Champions League: corsa a cinque. C’è anche Amazon (Di sabato 10 ottobre 2020) È corsa a cinque per i Diritti televisivi della Champions League per il triennio 2021-2024. C’è anche Amazon in lizza È corsa a cinque per i Diritti televisivi della Champions League per il triennio 2021-2024. C’è anche Amazon in lizza. Lunedì mattina scadrà il termine per la presentazione delle offerte all’agenzia Team, che sta curando le operazioni per conto della UEFA. Come riportato da Il Sole 24 Ore, in lizza per i quattro pacchetti disponibili ci sono Sky, DAZN, Rai, Mediaset e Amazon. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Èper itelevisivi dellaper il triennio 2021-2024. C’èin lizza Èper itelevisivi dellaper il triennio 2021-2024. C’èin lizza. Lunedì mattina scadrà il termine per la presentazione delle offerte all’agenzia Team, che sta curando le operazioni per conto della UEFA. Come riportato da Il Sole 24 Ore, in lizza per i quattro pacchetti disponibili ci sono Sky, DAZN, Rai, Mediaset e. Leggi su Calcionews24.com

E' previsto per lunedì il termine per presentare le offerte per i diritti Tv della Champions all'agenzia Team, che sta curando il processo per conto della UEFA.

