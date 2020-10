Dichiarazioni post qualifiche Gp Eifel | le parole dei protagonisti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ledel Gp dell’si sono concluse con la pole numero 14 per Valterri Bottas. Il pilota della Mercedes domani partirà dalla prima casella per provare a vincere la seconda gara consecutiva. Secondo Hamilton con Verstappen in terza posizione. Quarta posizione la Ferrari di Charles Leclerc autore di un’ottima sessione dirispetto al suo compagno di scuderia Vettel. Leggi anche:Gp: pole di Bottas, bene Leclerc Qui di seguito ledel Gp dell’Gp: Bottas, Hamilton, Leclerc e Verstappen “È bello essere in pole ...