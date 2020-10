"Dica agli italiani che si guarisce". Briatore sbotta sul virus: "Bombardamento giornaliero", perché il governo ne approfitta (Di sabato 10 ottobre 2020) Flavio Briatore torna ad attaccare il governo sulla gestione dell'emergenza coronavirus. L'imprenditore, che ha provato sulla propria pelle il Covid, vuole rassicurare gli italiani: "Sono un testimone, sono stato contagiato e ne sono uscito. Il governo, oltre ad incoraggiare la gente a mantenere il distanziamento sociale e a utilizzare le mascherine, dovrebbe dire agli italiani che è possibile guarire dal coronavirus". Eppure tutto questo non accade. Per l'ex team manager della Formula 1 "abbiamo un Bombardamento giornaliero di notizie, la gente è terrorizzata. In questo modo non riusciremo ad uscire da questa situazione". Ma Briatore non finisce qui e tira in ballo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Flaviotorna ad attaccare ilsulla gestione dell'emergenza corona. L'imprenditore, che ha provato sulla propria pelle il Covid, vuole rassicurare gli: "Sono un testimone, sono stato contagiato e ne sono uscito. Il, oltre ad incoraggiare la gente a mantenere il distanziamento sociale e a utilizzare le mascherine, dovrebbe direche è possibile guarire dal corona". Eppure tutto questo non accade. Per l'ex team manager della Formula 1 "abbiamo undi notizie, la gente è terrorizzata. In questo modo non riusciremo ad uscire da questa situazione". Manon finisce qui e tira in ballo ...

