Deva Cassel conquista la prima copertina di una nota rivista di moda. Monica Bellucci le dedica un post (Di sabato 10 ottobre 2020) Un momento molto importante per la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, Deva Cassel, che in queste giorni ha raggiungo un grande traguardo, conquistando per la prima volta la copertina di una nota rivista di alta moda. Deva infatti è stata scelta come modella, per rappresentare l’edizione francese della rivista Elle. La giovane modella è davvero molto bella e in questo somiglia proprio alla madre Monica, sembra che abbia ereditato dalla madre i lunghi capelli scuri, gli occhi profondi e una bellezza inconfondibile, il fascino insito in Deva è proprio quello che da sempre riconosciamo alla bella ... Leggi su virali.video (Di sabato 10 ottobre 2020) Un momento molto importante per la figlia die Vincent, che in queste giorni ha raggiungo un grande traguardo,ndo per lavolta ladi unadi altainfatti è stata scelta come modella, per rappresentare l’edizione francese dellaElle. La giovane modella è davvero molto bella e in questo somiglia proprio alla madre, sembra che abbia ereditato dalla madre i lunghi capelli scuri, gli occhi profondi e una bellezza inconfondibile, il fascino insito inè proprio quello che da sempre riconosciamo alla bella ...

tuttoggi : Non accenna a fermarsi l’ascesa di Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Dopo il debutto asso… - giornali_it : Monica Bellucci, la figlia Deva Cassel debutta in copertina e lei si commuove: “C’era una volta una bambina”… - Italia_Notizie : Monica Bellucci, la figlia Deva Cassel debutta in copertina e lei si commuove: “C’era una volta una bambina” - FQMagazineit : Monica Bellucci, la figlia Deva Cassel debutta in copertina e lei si commuove: “C’era una volta una bambina” - clikservernet : Monica Bellucci, la figlia Deva Cassel debutta in copertina e lei si commuove: “C’era una volta una bambina” -