Dentro i Fridays for future Italia | un libro racconta il credo e le aspirazioni dei ragazzi che hanno creato il fenomeno sociale e sociologico

(Di sabato 10 ottobre 2020) I loro cartelli sull’assenza di un pianeta B sono rimbalzati dalla piazza alla tv e al web, mentre le loro accorate richieste di tagliare le emissionicominciato a convincere una parte di opinione pubblica e gli amministratori politici più lungimiranti. E tuttavia di loro, ifor, nati sulla scia di Greta Thunberg e oggi nuovamente in piazza per il Climate Strike nazionale, non si sa moltissimo. Soprattutto, nessuno finora aveva analizzato dal punto di vistaquesto movimento giovane eppure già robusto. A colmare la lacuna arriva un interessantedel giornalista Gianfranco Mascia, Come osate. La parola aifor(edito da Vallardi), dove le interviste ai protagonisti si ...

Ultime Notizie dalla rete : Dentro Fridays

MODENA «Rischiamo una catastrofe peggiore della pandemia». Il monito parte da piazza Torre, dove venerdì 9 ottobre sono tornati i ragazzi i giovani di “Fridays For Future”, il movimento globale sorto ...Oggi gli attivisti di Fridays for future sono tornati in piazza in 100 città d'Italia per porre l'attenzione sul tema ambientale ...