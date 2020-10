Demi Lovato su Cruel Intentions: "Ho capito di essere bisessuale guardando il film" (Di sabato 10 ottobre 2020) La cantante e attrice Demi Lovato ha capito di essere bisessuale grazie al film Cruel Intentions e alla scena del bacio tra Sarah Michelle Gellar e Selma Blair. Demi Lovato ha capito di essere bisessuale guardando Cruel Intentions, film del 1999 diretto da Roger Kumble. In particolare, la cantante e attrice americana ha fatto riferimento alla scena al parco in cui Sarah Michelle Gellar bacia Selma Blair. Ad oggi siamo del tutto abituati a vedere rappresentata la comunità LGBT in numerosi film e serie televisive, eppure fino a 20 anni fa non era del tutto così. Chi nasceva ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 ottobre 2020) La cantante e attricehadigrazie ale alla scena del bacio tra Sarah Michelle Gellar e Selma Blair.hadidel 1999 diretto da Roger Kumble. In particolare, la cantante e attrice americana ha fatto riferimento alla scena al parco in cui Sarah Michelle Gellar bacia Selma Blair. Ad oggi siamo del tutto abituati a vedere rappresentata la comunità LGBT in numerosie serie televisive, eppure fino a 20 anni fa non era del tutto così. Chi nasceva ...

Il ritorno alla normalità dopo il lockdown ha avuto i suoi effetti anche per Demi Lovato e Max Ehrich. La coppia, a soli due mesi dal fidanzamento ufficiale, si è detta addio.

