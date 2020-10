De Magistrisi a TPI | “De Luca è un tiranno Il Covid l’ha smascherato Mi ha escluso da tutto Serve la verità e io ho il dovere di dirla”

Leggi su tpi

(Di sabato 10 ottobre 2020) In Campania è record di contagi e il governatore Vincenzo Deminaccia il lockdown nel caso in cui dovessero superare quota 1.000. Intanto gli ospedali sono in affanno e le code per i tamponi aumentano. Secondo il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in questi mesi gli interventi messi in campo per prepararsi a un impennata sono stati insufficienti. “Servivano tamponi e presidi sanitari, non la politica muscolare della propaganda”, afferma a TPI. E ora i problemi endemici di un sistema messo in ginocchio dai tagli e l’inefficienza di questi mesi hanno tolto la maschera al governatore rieletto alle Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre con il 69 per cento dei voti. Ma la narrazione dei lanciafiamme forse non è più abbastanza. Sembra che si stia avverando una profezia: nei mesi di piena emergenza si diceva che se il virus ...