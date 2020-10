De Luca travolto dal virus. Lo sceriffo ha perso la stella. Il governatore voleva chiudere la Campania ai lombardi. Ora è il resto d’Italia a guardarsi le spalle dalla sua regione (Di sabato 10 ottobre 2020) Imbraccia nuovamente il lanciafiamme Vincenzo De Luca. La Campania è osservata speciale. Anche ieri numeri allarmanti: 769 contagi da Covid (seconda solo alla lombardia che conta 983 casi), 5 decessi e il numero più alto per ricoverati in terapia intensiva (63). E così se durante il periodo del lockdown De Luca, a fronte di un numero molto basso di contagi nella sua regione, si batteva con le unghie e con i denti per tenere al riparo la Campania, ora la situazione appare rovesciata. E sono gli altri governatori a doversi guardare da De Luca. Alla domanda se si prevedono limitazioni negli spostamenti tra le Regioni il ministro Francesco Boccia dice che nulla si può escludere. “Il Covid per De Luca è stata una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Imbraccia nuovamente il lanciafiamme Vincenzo De. Laè osservata speciale. Anche ieri numeri allarmanti: 769 contagi da Covid (seconda solo allaa che conta 983 casi), 5 decessi e il numero più alto per ricoverati in terapia intensiva (63). E così se durante il periodo del lockdown De, a fronte di un numero molto basso di contagi nella sua, si batteva con le unghie e con i denti per tenere al riparo la, ora la situazione appare rovesciata. E sono gli altri governatori a doversi guardare da De. Alla domanda se si prevedono limitazioni negli spostamenti tra le Regioni il ministro Francesco Boccia dice che nulla si può escludere. “Il Covid per Deè stata una ...

