De Luca | “La situazione delle scuole in Campania non preoccupa Nessuna criticità”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 ottobre 2020) Il presidente della Regione, Vincenzo De, ha parlato alla stampa da Salerno, dove ha partecipato all’inaugurazione del “Salerno Boat Show”, nel porto turistico Marina d’Arechi. “Chiediamo ai nostri concittadini di indossare sempre la mascherina. Se siamo prudenti e responsabili risolviamo il 90% dei problemi. Se siamo irresponsabili lasi aggrava”. Ci sarà un lockdown per la? “Dipende dal numero di contagi. Le decisioni che prendiamo, non le prendiamo a prescindere, ma guardando il numero dei contagi e la curva epidemiologica. Stiamo facendo di tutto per tenere sotto controllo la, ma è indispensabile la collaborazione dei nostri concittadini. Ripeto: se indossiamo sempre la mascherina risolviamo il 90% ...