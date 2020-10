Ddl Zan, Milano in piazza contro l’omotransfobia: “Basta scuse”. Il deputato dem: “Salvini e Meloni ritirino le pregiudiziali di costituzionalità” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Non ci sono più scuse, o sei a favore della legge contro l’omotransfobia o sei complice”. È questo il grido delle centinaia di persone che questo pomeriggio sono scese in piazza della Scala a Milano per chiedere l’approvazione rapida del Ddl Zan. Un provvedimento atteso da oltre venticinque anni e che dovrebbe sbarcare in aula il 20 ottobre e che dovrà affrontare i tentativi di ostruzionismo delle opposizioni: “L’appello a Salvini e alla Meloni è che ritirino le pregiudiziali di costituzionalità – spiega il deputato Dem Alessandro Zan, relatore della proposta – perché usando queste pregiudiziali vogliono affossare la legge continuando a discriminare”. Ma gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) “Non ci sono più scuse, o sei a favore della leggel’omotransfobia o sei complice”. È questo il grido delle centinaia di persone che questo pomeriggio sono scese indella Scala aper chiedere l’approvazione rapida del Ddl Zan. Un provvedimento atteso da oltre venticinque anni e che dovrebbe sbarcare in aula il 20 ottobre e che dovrà affrontare i tentativi di ostruzionismo delle opposizioni: “L’appello a Salvini e allaè cheledi costituzionalità – spiega ilDem Alessandro Zan, relatore della proposta – perché usando questevogliono affossare la legge continuando a discriminare”. Ma gli ...

