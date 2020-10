DayDreamer, anticipazioni del 10 ottobre: il segreto di Sanem (Di sabato 10 ottobre 2020) anticipazioni della puntata di DayDreamer 10 ottobre 2020: Sanem rivela a Can un segreto dell’infanzia. Leyla è divisa fra Emre e Osman DayDreamer va in onda su Canale5 alle 14.45: Leyla è combattuta e divisa tra Emre e Osman. Sanem conduce Can in un luogo a lei molto caro e segreto e i due si promettono amore eterno. Nihat scopre che Sanem e Can sono fidanzati. Intanto peròArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 ottobre 2020)della puntata di102020:rivela a Can undell’infanzia. Leyla è divisa fra Emre e Osmanva in onda su Canale5 alle 14.45: Leyla è combattuta e divisa tra Emre e Osman.conduce Can in un luogo a lei molto caro ee i due si promettono amore eterno. Nihat scopre chee Can sono fidanzati. Intanto peròArticolo completo: dal blog SoloDonna

zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni di domenica 11 ottobre: Can in carcere dopo aver picchiato Fabbri -… - zazoomblog : Anticipazioni Daydreamer 11 ottobre: Can finisce in prigione! - #Anticipazioni #Daydreamer #ottobre: - zazoomblog : Anticipazioni Daydreamer 11 ottobre: Can finisce in prigione! - #Anticipazioni #Daydreamer #ottobre: - zazoomblog : Anticipazioni Daydreamer 10 ottobre: Mevkibe riprende a diffidare di Can a causa di un equivoco - #Anticipazioni… - unaparolina : Le prime anticipazione dell'attore a Verissimo #canyaman #daydreamer #verissimo #anticipazioni -