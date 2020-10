Daydreamer anticipazioni 11 ottobre: Can viene arrestato (Di sabato 10 ottobre 2020) Nuovi avvincenti colpi di scena accadranno nella puntata di domenica 11 ottobre della soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno, in onda con un doppio episodio dalle 16,30 circa sino alle 17,15 circa su Canale 5. Gli spoiler rivelano che Can Divit (impersonato dall’attore turco Can Yaman) ha un duro scontro con l’imprenditore … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 10 ottobre 2020) Nuovi avvincenti colpi di scena accadranno nella puntata di domenica 11della soap opera turca– le ali del sogno, in onda con un doppio episodio dalle 16,30 circa sino alle 17,15 circa su Canale 5. Gli spoiler rivelano che Can Divit (impersonato dall’attore turco Can Yaman) ha un duro scontro con l’imprenditore … L'articolo proda Gossip e Tv.

lasara_81 : Le anticipazioni di quello che vedremo a #Verissimo #CanYaman #CanYamanInItaly #DayDreamer - zazoomblog : DayDreamer anticipazioni del 10 ottobre: il segreto di Sanem - #DayDreamer #anticipazioni #ottobre: - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni di domenica 11 ottobre: Can in carcere dopo aver picchiato Fabbri -… - zazoomblog : Anticipazioni Daydreamer 11 ottobre: Can finisce in prigione! - #Anticipazioni #Daydreamer #ottobre: - zazoomblog : Anticipazioni Daydreamer 11 ottobre: Can finisce in prigione! - #Anticipazioni #Daydreamer #ottobre: -