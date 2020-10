“Dalle scuole un solo grido, Azzolina dimettiti”. Sit in di Gioventù nazionale davanti al ministero (video) (Di sabato 10 ottobre 2020) “Azzolina, non ti daremo tregua“. Sit in di Gioventù nazionale e Azione studentesca davanti al ministero dell’Istruzione per chiedere le dimissioni della ministra. “Bocciata a scuola e dalla scuola”. Bandiere tricolori che sventolano, megafoni e cori. Decine e decine di studenti da tutta Italia hanno manifestato contro la ministra più impopolare del governo Conte. Un gigantesco striscione davanti all’ingresso della sede di viale Trastevere recita la scritta “Dalle scuole un solo grido: Azzolina dimettiti“. Scuola, sit in di Gioventù nazionale: Azzolina vattene “Con la nostra manifestazione – dichiara Fabio Roscani – ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 ottobre 2020) “, non ti daremo tregua“. Sit in di Gioventùe Azione studentescaaldell’Istruzione per chiedere le dimissioni della ministra. “Bocciata a scuola e dalla scuola”. Bandiere tricolori che sventolano, megafoni e cori. Decine e decine di studenti da tutta Italia hanno manifestato contro la ministra più impopolare del governo Conte. Un gigantesco striscioneall’ingresso della sede di viale Trastevere recita la scritta “Dalleundimettiti“. Scuola, sit in di Gioventùvattene “Con la nostra manifestazione – dichiara Fabio Roscani – ...

