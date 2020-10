Da vittima ad accusato, c’è chi cerca di incastrare Pablo Iglesias (Di sabato 10 ottobre 2020) Una causa giudiziaria pende sul capo del vicepresidente del governo spagnolo, Pablo Iglesias. Ma è un caso bizzarro, in cui il leader viola si trasforma da vittima di un ricatto della “fogne di stato” del partito popolare nell’accusato di ipotetici reati che potrebbero spingerlo alle dimissioni. O almeno questa è l’intenzione dei suoi avversari. I fatti. A novembre del 2015, con il Pp al potere, qualcuno rubò il telefono della collaboratrice all’Europarlamento di Iglesias, leader di un partito che era … Continua L'articolo Da vittima ad accusato, c’è chi cerca di incastrare Pablo Iglesias proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 10 ottobre 2020) Una causa giudiziaria pende sul capo del vicepresidente del governo spagnolo,. Ma è un caso bizzarro, in cui il leader viola si trasforma dadi un ricatto della “fogne di stato” del partito popolare nell’di ipotetici reati che potrebbero spingerlo alle dimissioni. O almeno questa è l’intenzione dei suoi avversari. I fatti. A novembre del 2015, con il Pp al potere, qualcuno rubò il telefono della collaboratrice all’Europarlamento di, leader di un partito che era … Continua L'articolo Daad, c’è chidiproviene da il manifesto.

Ha molestato e palpeggiato una ragazza a bordo di un autobus di città. Poco dopo, però, è stato arrestato dalla Polizia. A difendere la vittima, fortunatamente, ...

Ha molestato e palpeggiato una ragazzina a bordo di un autobus di città. A difendere la vittima sono intervenuti, però, un coetaneo, l'autista del mezzo che ha ...

