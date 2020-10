Da oggi Amazon ha un furgone elettrico per le consegne: saranno 100mila nel 2030 (Di sabato 10 ottobre 2020) Da oggi Amazon ha un furgone elettrico per le consegne. Nell’ambito dell’impegno ad azzerare entro il 2040 il bilancio di emissioni di CO2 connesso alle sue attività, la multinazionale dell’ecommerce ha presentato uno dei furgoni elettrici che intendere portare nelle strade di tutto il pianeta entro i prossimi 10 anni. Già da fine 2022 i veicoli su strada saranno 10mila. Qualche mese fa era stata la volta dei risciò, mentre oggi è stato presentato il primo furgone. La flotta di veicoli a trazione elettrica che Amazon ha intenzione di dispiegare in tutto il pianeta nei prossimi anni sta prendendo forma, e il mezzo di trasporto per le consegne presentato in questi giorni ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) Daha unper le. Nell’ambito dell’impegno ad azzerare entro il 2040 il bilancio di emissioni di CO2 connesso alle sue attività, la multinazionale dell’ecommerce ha presentato uno dei furgoni elettrici che intendere portare nelle strade di tutto il pianeta entro i prossimi 10 anni. Già da fine 2022 i veicoli su strada10mila. Qualche mese fa era stata la volta dei risciò, mentreè stato presentato il primo. La flotta di veicoli a trazione elettrica cheha intenzione di dispiegare in tutto il pianeta nei prossimi anni sta prendendo forma, e il mezzo di trasporto per lepresentato in questi giorni ...

fareilpaneacasa : Ecco le #offerte e gli #sconti che scadono oggi su Amazon. Sconti pazzeschi! - BaldiniCastoldi : Ce ne vuole, di ironia. Oggi poi, doppia dose. @RiccardoPirrone #marciadellaliberazione #10ottobre #COVID19… - Maricler : RT @gluca: Solo per oggi, l’ebook all’imperdibile prezzo di 1,99 euro. E per una volta, è vero. Svuota il carrello: Il marketing spiegato… - CMktItalia : Oggi il 97% delle aziende e dei professionisti utilizza la pubblicità e il rapporto one-to-one per comunicare. Fai… - AmazonRetweet : RT @tuttoteKit: Offerte #Amazon oggi: migliori offerte e sconti #Ecommerce #tuttotek -