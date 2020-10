Da Android Pie a Android 11 | alcuni Google Pixel 3a hanno problemi

Leggi su optimagazine

(Di sabato 10 ottobre 2020) La versione stabile di11 è stata rilasciata all’incirca un mese fa, in via simultanea per tutti iabilitati a riceverla (a partire dalla seconda generazione). Qualcosa, però, sembra non funzionare nell’ambito dei3a visto l’aumentare delle segnalazioni che riguardano questo specifico modello. Come riportato da ‘9to5.com‘, i3a fermi adPie avrebbero difficoltà ad aggiornarsi all’ultima major-release dell’OS mobile di. Il caso interessa principalmente i modelli acquistati di recente, che escono dalla scatola con a bordo proprio ...