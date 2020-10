Crozza diventa il Cardinal Becciu | “Mi accusano di peculato Ma tutti i colleghi che fanno peccati che finiscono con ‘culato’ sono ancora lì…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) Strepitoso come sempre, Maurizio– nella nuova puntata di Fratelli di, in onda venerdì in prima serata sul Nove – per la prima voltaile sullo scandalo che lo vede protagonista afferma: “Non mi chiami piùe: Papa Francesco mi ha tolto i privilegi perché midi. Ora, forse avrò commesso un reato che finisce con “culato”, magli altri mieichealtri reati checon “culato”…lì.” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo ...