Covid, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “La tarantella di Jole Santelli senza mascherina? Irresponsabile. Governatori che si credono padroni del mondo” (Di sabato 10 ottobre 2020) La tarantella di Jole Santelli senza mascherina e senza distanziamento? “Un’Irresponsabile”. Così Marco Travaglio, nel suo intervento settimanale durante ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda tutti i venerdì alle 22.45 sul Nove, ha commentato il video pubblicato da un’emittente locale calabrese che riprende la presidente della Regione, la forzista Jole Santelli, mentre festeggia senza alcun rispetto delle regole anti-Covid la vittoria di una sindaca del centrodestra. “Devo dire che mentre mi fido abbastanza del governo centrale, quando penso che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Ladidistanziamento? “Un’”. Così Marco, nel suo intervento settimanale durante ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda tutti i venerdì alle 22.45 sul, ha commentato il video pubblicato da un’emittente locale calabrese che riprende la presidente della Regione, la forzista, mentre festeggiaalcun rispetto delle regole anti-la vittoria di una sindaca del centrodestra. “Devo dire che mentre mi fido abbastanza del governo centrale, quando penso che la ...

tutto_travaglio : #Numeri Covid, siamo (di nuovo) sull’orlo del baratro? - gatto61 : @marcotravaglio Vergogna Travaglio: 'anche il Covid “schifa” Salvini'. La vignetta del Fatto Quotidiano disgusta i… - gatto61 : Vergogna Travaglio: 'anche il Covid “schifa” Salvini'. La vignetta del Fatto Quotidiano disgusta il web - per me i… - Nicola23453287 : RT @GiancarloDeRisi: La Campania scossa dalla seconda ondata del Covid, ha già esaurito i letti di terapia intensiva, ma i malati potranno… - Consuelide : RT @claudio_2022: Ecco il livello indecente della sx cartacea italiana. Mai scesi cosi in basso. Siete un insulto a chi il giornalismo lo f… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Travaglio Covid, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “La tarantella di Jole Santelli senza mascherina?… Il Fatto Quotidiano Allattamento al seno, Maurizia: “Ecco com’è stato il parto durante il Covid”

Ricorre la settimana mondiale dell’allattamento materno, quale migliore occasione per organizzare un incontro tra le ostetriche del consultorio familiare e del reparto ospedaliero e le mamme, al "Cent ...

Bignami da trionfo in questa tv-covid

Il piccolo bignami di Marco Travaglio, a uso dei conduttori di talk show alle prese con ospiti “disinformati e/o esagitati” ha un grave e insuperabile limite. A proposito dello stato d’emergenza Covid ...

Ricorre la settimana mondiale dell’allattamento materno, quale migliore occasione per organizzare un incontro tra le ostetriche del consultorio familiare e del reparto ospedaliero e le mamme, al "Cent ...Il piccolo bignami di Marco Travaglio, a uso dei conduttori di talk show alle prese con ospiti “disinformati e/o esagitati” ha un grave e insuperabile limite. A proposito dello stato d’emergenza Covid ...