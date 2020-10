Covid, Speranza “Il tempismo potrebbe evitarci misure più drastiche” (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nelle prossime ore si valuterà il contenuto del nuovo Dpcm. Per me bisogna avere la forza di prendere in carico questa fase nuova immediatamente. Il tempismo potrebbe evitarci misure più drastiche”. A dirlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la manifestazione organizzata dalla Cgil “Sanità: pubblica e per tutti” a Roma. “Ci hanno detto che il mercato poteva risolvere tutto con la sua mano invisibile. Invece il virus ha dimostrato che non è così. Serve invece più Stato, sussidiarietà e beni pubblici salvaguardati per il bene dei cittadini”, ha poi detto Speranza, secondo cui “il modello del mercato produce l’illusione del risparmio. Non mettendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nelle prossime ore si valuterà il contenuto del nuovo Dpcm. Per me bisogna avere la forza di prendere in carico questa fase nuova immediatamente. Ilpiù drastiche”. A dirlo il ministro della Salute, Roberto, durante la manifestazione organizzata dalla Cgil “Sanità: pubblica e per tutti” a Roma. “Ci hanno detto che il mercato poteva risolvere tutto con la sua mano invisibile. Invece il virus ha dimostrato che non è così. Serve invece più Stato, sussidiarietà e beni pubblici salvaguardati per il bene dei cittadini”, ha poi detto, secondo cui “il modello del mercato produce l’illusione del risparmio. Non mettendo ...

