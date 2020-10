Covid, Speranza convoca d’urgenza il Comitato tecnico: «Valuteremo nuovi divieti» (Di sabato 10 ottobre 2020) Il ministro della Salute ha convocato per domani il Cts per decidere le misure da inserire nel nuovo Dpcm:si discuterà di nuovi divieti, ma anche della riorganizzazione del sistema per sottoporre i cittadini ai tamponi Leggi su corriere (Di sabato 10 ottobre 2020) Il ministro della Salute hato per domani il Cts per decidere le misure da inserire nel nuovo Dpcm:si discuterà di, ma anche della riorganizzazione del sistema per sottoporre i cittadini ai tamponi

Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti… - Corriere : Covid, Speranza convoca d'urgenza il Comitato tecnico scientifico - Agenzia_Ansa : Convocata per domenica una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche… - FatimaCurzio : RT @Corriere: Covid, Speranza convoca d'urgenza il Comitato tecnico scientifico - Agenparl : Covid, convocata per domani riunione Cts-Speranza - -