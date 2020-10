Covid, scatta il nuovo divieto immediato per bar e ristoranti (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA — Applicare il divieto di assembramento impedendo ai cittadini di sostare davanti a bar e ristoranti. È la norma che si valuta di inserire nel nuovo Dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà il prossimo 15 ottobre, e per preparare il quale il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha deciso di convocare un Comitato tecnico scientifico d'urgenza per domenica 11 ottobre. Di fronte a una curva epidemiologica che continua a crescere (ieri i nuovi casi, pur se a fronte di un numero molto alto di tamponi, 129.471, sono stati ben 5.372, il doppio rispetto al 6 ottobre) il governo mette a punto le «misure di contenimento» dei contagi da Covid-19 e punta a svuotare quelle aree di paesi e città dove le persone si incontrano ... Leggi su howtodofor (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA — Applicare ildi assembramento impedendo ai cittadini di sostare davanti a bar e. È la norma che si valuta di inserire nelDpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà il prossimo 15 ottobre, e per preparare il quale il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha deciso di convocare un Comitato tecnico scientifico d'urgenza per domenica 11 ottobre. Di fronte a una curva epidemiologica che continua a crescere (ieri i nuovi casi, pur se a fronte di un numero molto alto di tamponi, 129.471, sono stati ben 5.372, il doppio rispetto al 6 ottobre) il governo mette a punto le «misure di contenimento» dei contagi da-19 e punta a svuotare quelle aree di paesi e città dove le persone si incontrano ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid scatta Simon Yates positivo al coronavirus: si ritira dal Giro d’Italia Il Fatto Quotidiano Coronavirus a Palermo, tre lavoratori positivi: chiude anche il mercato ortofrutticolo

La decisione è scattata dopo che l'amministrazione è stata informata che tre lavoratori privati del mercato di via Montepellegrino sono risultati positivi al test del tampone. L'ordinanza di ...

Coronavirus in Parlamento, positivo Ungaro di Italia Viva. E' il segretario della commissione Regeni

Un altro deputato positivo al Covid. Contagiato dal virus anche Massimo ... e sono già numerosi i parlamentari che oggi, appena scattato l'allarme, sono corsi a fare il tampone.

