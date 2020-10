Covid, ospedali quasi al collasso Viaggio nella sanità campana (Di sabato 10 ottobre 2020) Il nodo segreto del sistema sanitario campano, la regione attualmente con maggiori contagi da Coronavirus. Ne abbiamo parlato con alcuni dirigenti sanitari: medici, dirigenti e infermieri locali. Ci hanno raccontato perché accade quanto stiamo vedendo nelle tv nazionali. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 10 ottobre 2020) Il nodo segreto del sistema sanitario campano, la regione attualmente con maggiori contagi da Coronavirus. Ne abbiamo parlato con alcuni dirigenti sanitari: medici, dirigenti e infermieri locali. Ci hanno raccontato perché accade quanto stiamo vedendo nelle tv nazionali. Segui su affaritaliani.it

