Covid, nuovo record mondiale: oltre 350mila nuovi casi in 24 ore (Di sabato 10 ottobre 2020) Il dato sui nuovi casi di positività al Covid è stato ritoccato rispetto a ieri, in cui i contagiati erano 338mila in più in 24 ore. Allo stato attuale delle cose, i positivi nel mondo dallo scoppio della pandemia sono poco meno di 37 milioni. Continuano a peggiorare, in maniera costante e continua di giorno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) Il dato suidi positività alè stato ritoccato rispetto a ieri, in cui i contagiati erano 338mila in più in 24 ore. Allo stato attuale delle cose, i positivi nel mondo dallo scoppio della pandemia sono poco meno di 37 milioni. Continuano a peggiorare, in maniera costante e continua di giorno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

berlusconi : Lavoriamo perché l’Ue continui a mettere in campo strumenti per sostenere i Paesi colpiti da Covid, ma l’aumento de… - Agenzia_Ansa : #Covid: nuovo record in #Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore Stato d'allarme a #Madrid. La #Germania si prepara… - La7tv : #ottoemezzo Il Ministro @AlfonsoBonafede lancia il suo appello per evitare un nuovo #lockdown: 'Anche nelle case pr… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: nuovo record in #Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore Stato d'allarme a #Madrid. La #Germania si prepara a nuo… - AlexZan87 : Covid, cinque casi in cinque diverse scuole (quattro a Imola) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, nuovo Dpcm: vietato stare in piedi fuori da bar e ristoranti Corriere della Sera "Covid hospital Lazio e Campania quasi pieni"

E i posti si stanno già saturando adesso figuriamoci quando arriverà l'influenza". Fotogramma /Ipa. "Gli ospedali si stanno di nuovo riempiendo. Le strutture Covid in questo momento in Campania… Leggi ...

LOCKDOWN PER LE CHIESE/ La diocesi di Brooklyn denuncia il governatore Cuomo

La diocesi di Brooklyn ha denunciato il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo per aver deliberato il numero chiuso per andare a Messa ...

E i posti si stanno già saturando adesso figuriamoci quando arriverà l'influenza". Fotogramma /Ipa. "Gli ospedali si stanno di nuovo riempiendo. Le strutture Covid in questo momento in Campania… Leggi ...La diocesi di Brooklyn ha denunciato il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo per aver deliberato il numero chiuso per andare a Messa ...