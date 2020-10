Covid: Negazionisti a Roma, necessario l’intervento della Polizia (Di sabato 10 ottobre 2020) Roma, scendono in piazza i Negazionisti. Manifestazione dai toni tesi, si è reso necessario l’intervento della Polizia. Giornata particolare e dai toni accesi a Roma; la capitale sta ospitando infatti una serie di manifestazioni, dai Negazionisti agli esponenti di estrema destra – Forza Nuova – ed i no-mask. Una compresenza – tesa – di manifestazioni … L'articolo Covid: Negazionisti a Roma, necessario l’intervento della Polizia proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 10 ottobre 2020), scendono in piazza i. Manifestazione dai toni tesi, si è resol’intervento. Giornata particolare e dai toni accesi a; la capitale sta ospitando infatti una serie di manifestazioni, daiagli esponenti di estrema destra – Forza Nuova – ed i no-mask. Una compresenza – tesa – di manifestazioni … L'articolol’interventoproviene da YesLife.it.

