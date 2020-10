Covid: Napoli; negativo ultimo test, oggi nuovo giro tamponi (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - Napoli, 10 OTT - E' negativo il tampone del membro dello staff medico del Napoli che era rimasto da analizzare ieri al termine delle analisi che hanno dato tutte esito negativo per il gruppo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, -, 10 OTT - E'il tampone del membro dello staff medico delche era rimasto da analizzare ieri al termine delle analisi che hanno dato tutte esitoper il gruppo ...

